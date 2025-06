Rauchtöpfe vor Asylunterkunft gezündet - Zeugen gesucht

Die Bewohner einer Asylunterkunft rufen die Polizei. Doch als die Streifen dort eintreffen, sind die Täter bereits geflüchtet.

Freystadt

Mehrere Unbekannte haben vor einer Asylunterkunft in Freystadt (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) nach Angaben der Polizei Rauchtöpfe gezündet und "ausländerfeindliche Parolen" gerufen. Die Bewohner riefen in der Nacht auf Freitag daraufhin die Polizei, wie die Beamten mitteilten. Demnach entfernten sich die mutmaßlichen Täter in zwei Fahrzeugen - einem hellen und einem dunkeln Wagen - in eine unbekannte Richtung, noch bevor die Streifen eintrafen.

Eine Fahndung verlief laut Mitteilung zunächst erfolglos. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Ermittlungen und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.