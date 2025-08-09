AZ-Plus

Raubüberfall in der Nacht – Bewohnerin wird verletzt

Mitten in der Nacht dringen Einbrecher in ein Gebäude ein. Das darin wohnende Ehepaar schläft noch. Doch die Frau wacht durch die Geräusche auf.
Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild)
Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa
Garmisch-Partenkirchen

Einbrecher sind in das Haus eines älteren Ehepaars in Garmisch-Partenkirchen eingebrochen und haben dabei die Frau attackiert. Die Seniorin sei durch die zwei Täter aufgewacht, sagte ein Polizeisprecher. Als sie nach dem Rechten sehen wollte, sei sie angegriffen worden. Ob ihr Ehemann das mitbekam, konnte die Polizei bislang nicht sagen.

Daraufhin hätten die zwei Täter das Haus durchsucht und seien dann geflüchtet. Ob und was sie gestohlen haben, müsse noch ermittelt werden. Das Ehepaar habe um Hilfe gerufen, was ihre aufmerksamen Nachbarn gehört hatten. 

Die Ehefrau erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt, wie es hieß. Eine erste Fahndung durch die Polizei blieb erfolglos. Die Kripo ermittelt nun unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft.

