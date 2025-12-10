AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Bewaffneter Raubüberfall auf Geldgeschäft - Täter flüchtig

Bewaffneter Raubüberfall auf Geldgeschäft - Täter flüchtig

Ein bewaffneter Unbekannter überfällt am Morgen eine Geldtransferstelle in Nürnberg und flieht mit seiner Beute. Die Polizei fahndet mit zahlreichen Kräften.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Täter flüchtete zunächst zu Fuß. (Symbolbild)
Der Täter flüchtete zunächst zu Fuß. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Auf eine Geldtransferstelle in Nürnberg ist am Morgen ein Raubüberfall verübt worden. Der bislang unbekannte Täter habe unter Vorhalt einer Waffe Bargeld erbeutet, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit. Die Höhe der Beute sei bislang nicht bekannt.

Der Mann flüchtete den Angaben nach zunächst zu Fuß. Die Angestellte des Geschäfts blieb unverletzt. Die Polizei nahm mit mehreren Streifenwagen in der Innenstadt und mit Polizisten zu Fuß im öffentlichen Nahverkehr die Fahndung auf. Vor Ort begannen Spezialisten damit, Spuren zu sichern. 

Die Polizei veröffentlichte eine Täterbeschreibung und wies darauf hin, dass man den Mann nicht ansprechen solle, er könne bewaffnet sein.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.