Ein bewaffneter Unbekannter überfällt am Morgen eine Geldtransferstelle in Nürnberg und flieht mit seiner Beute. Die Polizei fahndet mit zahlreichen Kräften.

Auf eine Geldtransferstelle in Nürnberg ist am Morgen ein Raubüberfall verübt worden. Der bislang unbekannte Täter habe unter Vorhalt einer Waffe Bargeld erbeutet, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit. Die Höhe der Beute sei bislang nicht bekannt.

Der Mann flüchtete den Angaben nach zunächst zu Fuß. Die Angestellte des Geschäfts blieb unverletzt. Die Polizei nahm mit mehreren Streifenwagen in der Innenstadt und mit Polizisten zu Fuß im öffentlichen Nahverkehr die Fahndung auf. Vor Ort begannen Spezialisten damit, Spuren zu sichern.

Die Polizei veröffentlichte eine Täterbeschreibung und wies darauf hin, dass man den Mann nicht ansprechen solle, er könne bewaffnet sein.