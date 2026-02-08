Rassistische Gesänge zu "L'Amour toujours" in Niederbayern

Nach rassistischen Gesängen zu "L'Amour toujours" in Fürstenzell sucht die Polizei nach Hinweisen. Bis zu zehn Jugendliche sollen beteiligt gewesen sein.

Fürstenzell

Eine Gruppe von Jugendlichen soll an einem Bahnhof in Niederbayern rassistische Gesänge zum Lied "L'Amour toujours" angestimmt haben. Außerdem haben sich die Jugendlichen anschließend in einer Regionalbahn weitere verbale Entgleisungen geleistet, wie die Polizei mitteilte. Bis zu zehn Jugendliche sollen die rassistischen Texte in Fürstenzell (Landkreis Passau) am Samstagabend skandiert haben. Die Polizei bittet jetzt um Foto- oder Videoaufnahmen von den Vorkommnissen.

Der Partyhit "L'Amour toujours" ist mehr als 20 Jahre alt, sein Refrain hat keinen Text. Der Song wird immer wieder für rassistische Parolen missbraucht. Für große Empörung sorgte 2024 ein Video, das Besucher einer Bar auf der Nordsee-Insel Sylt zeigt, die zu der Melodie "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen" grölen.