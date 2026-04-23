Rasierunfall? Söder mit neuem Look
Markus Söder hat im Bayerischen Landtag am Rande der finalen Haushaltsdebatte für Gesprächsstoff gesorgt: Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef erschien im Parlament ohne Bart. Sogleich wurde auf den Fluren über den Grund spekuliert – der jedoch schnell und einfach erklärt war: CSU-Abgeordnete wussten zu berichten, dass Söder ein Missgeschick beim Rasieren passiert sei, sodass er sich den Bart kurzfristig abrasiert habe.
Aus dem Umfeld des Ministerpräsidenten hieß es, der Zuspruch sei überraschend hoch. Womöglich bleibe der Bart nun erst einmal ab.
Im vergangenen Jahr hatte Söder seinen Bart einmal gezielt abrasiert – als er bei der Fastnacht in Franken in Veitshöchheim als Elvis Presley auftrat. Danach hatte er den Bart dann aber erstmal wieder wachsen lassen.
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