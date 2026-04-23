Rasierunfall? Söder mit neuem Look

Markus Söder überrascht im Landtag in München glatt rasiert – was steckt hinter dem plötzlichen Lookwechsel? CSU-Kollegen plaudern aus, was passiert ist.

Markus Söder hat im Bayerischen Landtag am Rande der finalen Haushaltsdebatte für Gesprächsstoff gesorgt: Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef erschien im Parlament ohne Bart. Sogleich wurde auf den Fluren über den Grund spekuliert – der jedoch schnell und einfach erklärt war: CSU-Abgeordnete wussten zu berichten, dass Söder ein Missgeschick beim Rasieren passiert sei, sodass er sich den Bart kurzfristig abrasiert habe.

Aus dem Umfeld des Ministerpräsidenten hieß es, der Zuspruch sei überraschend hoch. Womöglich bleibe der Bart nun erst einmal ab.

So kennt man ihn seit einiger Zeit eigentlich: Markus Söder mit Bart. © Michael Kappeler/dpa

Im vergangenen Jahr hatte Söder seinen Bart einmal gezielt abrasiert – als er bei der Fastnacht in Franken in Veitshöchheim als Elvis Presley auftrat. Danach hatte er den Bart dann aber erstmal wieder wachsen lassen.