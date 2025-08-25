AZ-Plus
  Bayern

Raser überholt Zivilstreife auf Standstreifen mit Tempo 200

Ein Autofahrer rast mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde über die Autobahn 3. Dabei überholt er gleich mehrere Autos auf dem Standstreifen - eines davon nimmt die Verfolgung auf.
Die Beamten konnten den Raser an einer Raststätte anhalten. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Bogen

Mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer auf dem Standstreifen der Autobahn 3 an der Polizei vorbeigerast. Wie die Ermittler mitteilten, waren die Polizisten am Freitag auf der A3 Richtung Passau bei Bogen (Landkreis Straubing-Bogen) in einem Zivilfahrzeug unterwegs, als der 23-Jährige von hinten viel zu schnell heranfuhr. 

Die Beamten seien mit ihrem Wagen nach links ausgewichen, während der Wagen nach rechts auf den Standstreifen gefahren sei und dort drei Fahrzeuge überholt habe. Die Polizisten hätten den 23 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Regensburg daraufhin mit Blaulicht und Martinshorn verfolgt. An einer Raststätte hätten die Beamten den Wagen schließlich angehalten.

Auto und Führerschein sichergestellt

Sowohl das Auto als auch sein Führerschein wurden von der Polizei sichergestellt. Gegen den Mann wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

