Rätselhafter Vorfall am Grab von Adolf Hitlers Schwester am Königsee

Am Königssee befindet sich das Grab von Paula Hitler, Schwester des Diktators. 20 Jahre war ihr Name verborgen. Jetzt ist er plötzlich frei einsehbar.

Zwei Scharniere und ein Beschlag. Mehr ist nicht übrig von der Klappe, die rund zwei Jahrzehnte lang einen Namen verborgen hat. Sie sitzen an einem Holzkreuz mit kleinem Satteldach auf dem Bergfriedhof in Schönau am Königssee. Darüber steht in vergoldeten Frakturbuchstaben: Paula Hitler, geboren am 21. Januar 1896, gestorben am 1. Juni 1960. Die Schwester des Diktators.

Das Grab ist dicht bepflanzt. Zwischen roten Blüten wächst Edelweiß, zwei rote Grablichter stehen in der Erde, ein weiteres Licht hängt in einer Laterne am Kreuz. Am Fußende eine Grablaterne mit einem Schwarz-Weiß-Foto: eine junge Frau, das Haar hochgesteckt, das Kleid hochgeschlossen. Jemand kümmert sich um dieses Grab. Wer, ist nicht bekannt. Ebenso wenig, wer die Klappe entfernt hat.

Lange war davon nichts zu sehen: Über Paula Hitlers Namen hing eine Tafel mit den Namen eines einheimischen Ehepaars, das 2005 und 2006 in derselben Grabstelle beigesetzt wurde und das Grab zuvor gepflegt haben soll. Die Tafel ließ sich aufklappen, zuletzt sicherte sie ein kleines Vorhängeschloss.

Friedhofsmitarbeiter stoßen auf "beschädigtes Grab"

Wer nicht wusste, wer hier liegt, sah ein gewöhnliches Familiengrab. Im Berchtesgadener Rathaus spricht man nun von einer Beschädigung. Friedhofsmitarbeiter hätten den Markt vor wenigen Tagen "über die Beschädigung des Grabes informiert", antwortet Bürgermeister Alexander Resch (CSU) auf Anfrage. Die Information sei an den Grabberechtigten weitergegeben worden. Ob dieser Anzeige erstattet habe, wisse man nicht. Bei der Polizeiinspektion Berchtesgaden liegt nach Auskunft eines Beamten auf Nachfrage keine Anzeige des Grabberechtigten vor.

Das Nutzungsrecht an der Grabstelle sei vor einigen Jahren abgelaufen, teilt Resch mit. Anschließend habe ein neuer Berechtigter das Grab übernommen. Paula Hitler liege nach wie vor dort. Nicht bekannt sei, dass an Paula Hitlers Grabstätte jemals Gegenstände, Botschaften oder Symbole mit politischem Bezug festgestellt worden seien.

Seitens des Friedhofsverbands habe es bislang keinen Kontakt mit der Polizei dazu gegeben. Wie häufig nach dem Grab gefragt werde, erfasse darüber hinaus niemand.

Das ist die Tochter von Adolf Hitler

Paula Hitler wurde 1896 im oberösterreichischen Hafeld geboren. Sie arbeitete als Schreibkraft bei einer Wiener Versicherung, bis ihr 1930 gekündigt wurde. Nach eigener Aussage verlor sie die Stelle, weil bekannt geworden war, wer ihr Bruder war. Fortan unterstützte er sie finanziell. 1936 wies er sie an, den Namen Wolf anzunehmen. Im April 1945 kam sie nach Berchtesgaden.

Paula Hitler 1959 bei Aufnahmen für eine Dokumentation. © imago

Die letzten Kriegstage verbrachte sie im Hotel Berchtesgadener Hof. Nach dem Krieg blieb sie in der Gegend, ab Dezember 1952 als Fürsorgeempfängerin in einer kleinen Wohnung. Von ihrem Bruder distanzierte sie sich nie. Sie erhielt Hilfspakete von Nationalsozialisten, die nach Südamerika geflohen waren.

Mit der Frage, wie künftig mit dem Grab umgegangen werden soll, hat sich der Markt nach Reschs Auskunft bislang nicht befasst. Weitergehende Maßnahmen schließt der Bürgermeister dennoch aus. Sie seien, "nachdem das Grab rechtmäßig erworben wurde", weder geplant noch denkbar. Die Scharniere hängen noch am Kreuz. Zuklappen lässt sich nichts mehr.