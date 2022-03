Rätsel um schwer verletztes Ehepaar: Frau ist stabil

Im Fall eines schwer verletzt in seinem Freisinger Einfamilienhaus gefundenen Ehepaars sind die Hintergründe weiter im Dunkeln. Der Zustand der 51 Jahre alten Ehefrau sei mittlerweile stabil, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord am Mittwoch. Der 53 Jahre alte Ehemann schwebe immer noch in Lebensgefahr. Rettungskräfte hatten die Frau und ihren Ehemann am frühen Montagmorgen gegen 1.40 Uhr mit schweren Kopfverletzungen gefunden.

30. März 2022 - 12:52 Uhr | dpa

Freising Auch zwei Tage nach Auffinden des Paares war unklar, ob es sich um ein Gewaltverbrechen oder einen gemeinsamen oder erweiterten Suizidversuch handeln könnte. Selbst ein Unfall sei nicht völlig ausgeschlossen, hieß es. Bislang gebe es aber keine Hinweise darauf, dass neben den beiden weitere Personen beteiligt gewesen seien.