Radfahrer wird lebensgefährlich verletzt

Im Allgäu ist es am Abend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Beim Überqueren einer Straße ist ein Radfahrer von einem Auto erfasst worden. Seine Verletzungen sind gravierend.
dpa |
Der lebensgefährlich verletzte Radfahrer kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. (Symbolbild)
Der lebensgefährlich verletzte Radfahrer kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa
Haldenwang

Ein Radfahrer hat in Haldenwang im Oberallgäu beim Überqueren einer Straße ein Auto übersehen und ist frontal von dem Wagen erfasst worden. Der 63 Jahre alte Mann sei dabei am Abend lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er kam mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Kempten.

Die 45 Jahre alte Autofahrerin habe zwar noch eine Vollbremsung gemacht, den Radfahrer aber dennoch voll erfasst. Er sei über das Auto auf die Fahrbahn geschleudert worden. Der Unfall ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Haldenwang und Seebach. Die Pkw-Insassen blieben unverletzt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

