Radfahrer stirbt nach Sturz in Oberbayern

Ein Mann stürzt mit seinem Rad in einem Wald im Landkreis Altötting und stirbt noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Zunächst ist unklar, wer der Mann ist.

dpa | 19. Juli 2025 - 16:18 Uhr

Die Polizei ermittelt nach einem tödlichen Fahrradunfall im Kreis Altötting. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Emmerting Ein Radfahrer ist nach einem Unfall in einem Waldstück im oberbayerischen Landkreis Altötting ums Leben gekommen. Der Mann war Polizeiangaben zufolge am Freitagabend in einem Waldstück nahe Emmerting gestürzt. Er sei trotz medizinischer Hilfe noch an der Unfallstelle gestorben. Die Identität des Mannes und der genaue Unfallhergang waren den Angaben nach zunächst unklar. Die Polizei ermittele. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de