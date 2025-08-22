AZ-Plus

Radfahrer kracht in Auto – schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist auf einer Bundesstraße unterwegs und übersieht, dass das Auto vor ihm bremst. Es kommt zum Aufprall – der Radfahrer bricht mit dem Kopf durch die Heckscheibe.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der 65-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Rippen- und Schulterverletzungen zu. (Symbolbild)
Der 65-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Rippen- und Schulterverletzungen zu. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Ludwigsstadt

Ein Fahrradfahrer ist auf einer Bundesstraße in Oberfranken in ein Auto gekracht und dabei schwer verletzt worden. Der 65-jährige Rennradfahrer habe auf der B85 bei Ludwigsstadt (Landkreis Kronach) übersehen, dass der Wagen vor ihm bremste, teilte die Polizei mit.

Das Auto habe abbiegen wollen und daher geblinkt und abgebremst. Der 65-Jährige fuhr von hinten in den Wagen und durchbrach die Heckscheibe, wie die Polizei mitteilte. Der schwer verletzte Radfahrer wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Demnach hatte er einen Helm getragen, was ihn laut Polizei vor schlimmeren Verletzungen bewahrte.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Infolge des Unfalls sei die Straße zeitweise komplett gesperrt gewesen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.