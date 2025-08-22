Radfahrer kracht in Auto – schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist auf einer Bundesstraße unterwegs und übersieht, dass das Auto vor ihm bremst. Es kommt zum Aufprall – der Radfahrer bricht mit dem Kopf durch die Heckscheibe.

Der 65-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Rippen- und Schulterverletzungen zu. (Symbolbild)

Ludwigsstadt

Ein Fahrradfahrer ist auf einer Bundesstraße in Oberfranken in ein Auto gekracht und dabei schwer verletzt worden. Der 65-jährige Rennradfahrer habe auf der B85 bei Ludwigsstadt (Landkreis Kronach) übersehen, dass der Wagen vor ihm bremste, teilte die Polizei mit.

Das Auto habe abbiegen wollen und daher geblinkt und abgebremst. Der 65-Jährige fuhr von hinten in den Wagen und durchbrach die Heckscheibe, wie die Polizei mitteilte. Der schwer verletzte Radfahrer wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Demnach hatte er einen Helm getragen, was ihn laut Polizei vor schlimmeren Verletzungen bewahrte.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Infolge des Unfalls sei die Straße zeitweise komplett gesperrt gewesen.