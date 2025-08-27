AZ-Plus

Radfahrer bei Unfall 13 Meter weit in Graben geschleudert

Zwei Männer fahren am Abend mit ihren Rennrädern. Die Sonne steht tief. Dann fährt ein Auto heran und es kommt zu einem folgenschweren Unfall.
dpa |
Der Radfahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Der Radfahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Ebermannstadt

Ein Rennradfahrer ist bei einem Unfall in Oberfranken 13 Meter weit in einen Straßengraben geschleudert worden. Ein Auto fuhr von hinten auf den 37-Jährigen auf, wie die Polizei mitteilte. Der Rennradfahrer wurde bei dem Unfall am Montagabend bei Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) schwer verletzt. Grund für den Unfall ist laut Polizei die tiefstehende Sonne gewesen. Außerdem sei der Autofahrer zu schnell gefahren sein. Deswegen habe der 27 Jahre alte Autofahrer den Radler übersehen. Ein zweiter Radfahrer, der mit dem 37-Jährigen unterwegs war, wurde nicht in den Unfall verwickelt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

