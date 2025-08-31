AZ-Plus
  • Radfahrer bei Sturz im Unterallgäu lebensgefährlich verletzt

Radfahrer bei Sturz im Unterallgäu lebensgefährlich verletzt

Ein 37 Jahre alter Radfahrer ist mit einem Begleiter auf einer steilen Straße unterwegs, als er plötzlich stürzt. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn in eine Klinik.
dpa |
Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten 37-Jährigen ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten 37-Jährigen ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa
Kirchhaslach

Ein Radfahrer ist bei einem Sturz im Landkreis Unterallgäu lebensgefährlich verletzt worden. Der 37-Jährige war zusammen mit einem Freund bei Kirchhaslach eine steile Straße bergab gefahren und dabei gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Sein 56-jähriger Begleiter war den Angaben nach vorausgefahren und hatte den Unfall zunächst nicht bemerkt.

Als er dann doch anhielt, weil der 37-Jährige längere Zeit nicht mehr aufgetaucht war, stürzte der 56-Jährige ebenfalls und landete in einem Garten. Die Bewohnerin des Grundstücks habe die Polizei gerufen.

Der 37-Jährige kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Laut einem Polizeisprecher trug er bei dem Unfall keinen Helm. Bei dem 56-Jährigen stellten Polizeibeamte den Angaben nach einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille fest. Gegen ihn ermittle die Polizei nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

