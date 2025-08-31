Radfahrer bei Sturz im Unterallgäu lebensgefährlich verletzt
Ein Radfahrer ist bei einem Sturz im Landkreis Unterallgäu lebensgefährlich verletzt worden. Der 37-Jährige war zusammen mit einem Freund bei Kirchhaslach eine steile Straße bergab gefahren und dabei gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Sein 56-jähriger Begleiter war den Angaben nach vorausgefahren und hatte den Unfall zunächst nicht bemerkt.
Als er dann doch anhielt, weil der 37-Jährige längere Zeit nicht mehr aufgetaucht war, stürzte der 56-Jährige ebenfalls und landete in einem Garten. Die Bewohnerin des Grundstücks habe die Polizei gerufen.
Der 37-Jährige kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Laut einem Polizeisprecher trug er bei dem Unfall keinen Helm. Bei dem 56-Jährigen stellten Polizeibeamte den Angaben nach einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille fest. Gegen ihn ermittle die Polizei nun wegen Trunkenheit im Verkehr.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
