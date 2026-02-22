Im Pullover versteckt: Prüfling trickst bei Theorieprüfung – Polizei rückt an

Mit eingebautem Funkgerät geht ein 19-Jähriger in die theoretische Führerscheinprüfung. Doch der Schummelversuch fliegt auf.

Mit einem Funkgerät ausgestattet hat ein 19-Jähriger versucht, bei seiner theoretischen Führerscheinprüfung in Cham zu schummeln. Bis er aufflog, habe der Mann sich über das Funkgerät von jemandem bei der Beantwortung der Fragen helfen lassen, teilte die Polizei mit.

Dazu soll er sich das Funkgerät in seinen Pullover eingebaut haben. Einem Prüfer fiel die Schummelei jedoch auf und er verständigte die Polizei. Die Beamten stellten das Funkgerät und die teilweise zerschnittene Kleidung des Prüflings sicher. Sie prüfe nun, wie der Versuch strafbar ist. Der Helfer konnte bisher nicht gefunden werden.