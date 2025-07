Prozess um Mord in Schwabach: Urteil am Donnerstag

Freispruch oder lebenslange Haft? Das Landgericht Nürnberg-Fürth entscheidet am Donnerstag über die Zukunft eines 60-Jährigen. Ihm wird Mord vorgeworfen.

Nürnberg

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines 42 Jahre alten Mannes in Schwabach soll an diesem Donnerstag das Urteil gesprochen worden. Das gab das Landgericht Nürnberg-Fürth bekannt. In dem Prozess ist ein 60 Jahre alter Mann des Mordes angeklagt. Er soll den Ehemann seiner Geliebten im August 2023 in Schwabach erstochen haben.

Der Mann bestreitet seine Schuld und erklärte, er habe sich lediglich im Zuge eines Gerangels gewehrt. Die Verteidigung forderte Freispruch für ihren Mandanten.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage gehen nach der Beweisaufnahme dagegen fest davon aus, dass der Angeklagte den 42-Jährigen auf einem Parkplatz abgepasst und heimtückisch erstochen hat. Beide forderten lebenslange Haft.