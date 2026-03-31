"Prosecco & Pasta" und "Das Beste aus dem Wurzelsud": Neuheiten bei der Bayerischen Seenschifffahrt

Die Bayerische Seenschifffahrt kombiniert Fahrten mit kulinarischen Genüssen – von "Spargelfahrten" über neue Schmankerl mit "Pasta & Prosecco" bis hin zum "Vegan-Power-Boat".

Bei der Bayerischen Seenschifffahrt heißt es wieder: Leinen los! Am Starnberger und Ammersee startet am Ostersonntag traditionell die neue Schifferl-Saison. Neben griabigen Fahrten übers Wasser und traumhafter Aussicht wartet auf Seefahrtbegeisterte auch ein kulinarischer Genuss. Bei seinen Erlebnisfahrten setzt das Unternehmen des Freistaates Bayern heuer sowohl auf Altbewährtes als auch auf zwei neue Schmankerl-Menüs.

Mit dem Starnberger und Ammersee ist der Fahrtbetrieb der Bayerischen Seenschifffahrt wieder komplett. Am Tegernsee kann man seit dem 28. März fahren und am Königssee verkehren die Schifferl in der Regel ganzjährig (im Winter 25/26 wurde der Verkehr allerdings vorübergehend eingestellt, weil der See zum Teil zugefroren war).

Drei-Gänge-Menü und malerische Aussicht: Die Bayerische Seenschifffahrt bietet neue Erlebnisfahrten an

Nun haben Hobby-Seefahrer wieder die große Auswahl. Und damit auch die Wahl zwischen einem Haufen an Erlebnisfahrten, die in den kommenden Wochen in See stechen. Da wäre zum Beispiel die "Spargelfahrt" auf dem Ammersee am 23. Mai ab Stegen. Gestartet wird sowohl um 12.30 Uhr als auch um 17 Uhr. Zweieinviertelstunden dauert die Fahrt inklusive Drei-Gänge-Menü. Kostenpunkt: 77 Euro.

1,5 Millionen Passagiere verzeichnete das Unternehmen in 2025. © IMAGO/Michael Nguyen

In dem Jahr neu mit dabei: "Das Beste aus dem Wurzelsud". Drei Stunden dauert das Vergnügen für 88 Euro, bei dem man "das Beste aus dem Wurzelsud von Kalb, Rind und Schwein" serviert bekommt (12 bis 15 Uhr). Dazu gibt es verschiedene Vorspeisen. Und für das süße Verlangen zum Schluss: Rohrnudeln, Strudel und Marillenknödel. Ablegen wird das Schiff in Stegen am Ammersee allerdings erst im Herbst, am 17. Oktober.

Vorher kann man auf dem Starnberger See etwas Neues probieren und kosten. Mit "Pasta & Prosecco" macht am 19. Juli zum ersten Mal ein Schifferl samt Pasta-Buffet die Leinen los. Ablegen wird es um 19 Uhr in Starnberg, Rückkehr ist um 22 Uhr. Kosten: 78 Euro.

Das "Vegan-Power-Boat" soll zeigen, dass vegan nicht gleich langweilig ist

Ein bisserl mehr zahlt man beim "Vegan-Power-Boat", das ebenfalls im Herbst ab Starnberg für drei Stunden über die Wellen des Sees gleitet. 80 Euro kostet die Rundfahrt zusammen mit den Schmankerln vom veganen Buffet. Das Unternehmen will zeigen, dass die vegane Küche alles andere ist als langweilig. Damit scheint es zu überzeugen, denn das "Vegan-Power-Boat" hat es heuer wieder ins Programm geschafft.

31 Schiffe verkehren auf den bayerischen Seen. 20 von ihnen sind elektrobetrieben. © Leonie Asendorpf

Wer ein bisserl mehr braucht als nur gutes Essen und eine malerische Aussicht, den könnte folgendes Programm interessieren: "Historische Fahrt: auf königlichen Spuren". Mit an Bord ist ein Historiker oder eine Historikerin. Während man ein Drei-Gänge-Menü verdrückt, erfährt man allerhand über längst vergangene bayerische Herrscher und lauscht nebenbei dem sanften Klang von Zither-Musik. Abgelegt wird am 29. Juli in Starnberg um 19 Uhr, Rückkehr ist um 22 Uhr. Kostenpunkt: 80 Euro.

Bei allen genannten Programmen ist eine Reservierung erforderlich. Beim Starnberger See unter 08151 277060, beim Ammersee unter 08143 94113.

Um diese Uhrzeit stechen die ersten Boote am Ostersonntag in See

Wer lieber einfach ein bisserl an Deck entspannt, dem Rauschen der Wellen zuhört und beim sanften Schwanken des Bootes die Augen schließt, kann das freilich auch ohne Erlebnisfahrt tun. Preise, Fahrpläne sowie das .

Das erste Boot am Starnberger See startet am Ostersonntag mit einer großen Rundfahrt um 10.15 Uhr in Starnberg. Danach folgen noch fünf weitere Fahrten (zwischen 14 Euro und 27 Euro). Am Ammersee legt das erste Schiff um 11.45 Uhr in Herrsching ab, danach hat man noch sieben weitere Fahrten zur Auswahl (zwischen 16,20 Euro und 27 Euro).