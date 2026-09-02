Probefahrten seit Mitte Juni: Frecciarossa 1000 fährt zwischen Nürnberg und Ingolstadt

Pfeilschnell sollen Reisende künftig mit dem Frecciarossa nach Italien reisen können. Vorher sind aber noch viele Probefahrten nötig. Wann startet die neue Direktverbindung?

Für eine neue durchgehende Zugverbindung nach Italien testet die Deutsche Bahn (DB) in Bayern gerade den italienischen Schnellzug Frecciarossa 1000. Damit dieser in Deutschland über die Gleise rollen kann, mussten die Hersteller nach Bahnangaben unter anderem Antriebstechnik, Bremsen und Stromabnehmer anpassen. Seit Mitte Juni laufen nun die Probefahrten mit einem ersten umgerüsteten Zug zwischen Nürnberg und Ingolstadt sowie zwischen Leipzig und Erfurt.

Die Frecciarossa-Züge sollen laut Bahn Reisende ab Sommer 2027 direkt von München nach Rom beziehungsweise Mailand bringen. Ursprünglich hatte die Bahn den Start der neuen Direktverbindung zum Fahrplanwechsel im Dezember 2026 angepeilt. Dadurch soll sich die Fahrzeit auf der Strecke nach Rom um 45 Minuten, nach Mailand um 75 Minuten verkürzen.

300 Testtage sind geplant

Frecciarossa heißt auf Deutsch "roter Pfeil" – und pfeilschnell soll der Zug auch in Deutschland mit bis zu 300 Kilometern pro Stunde unterwegs sein. Diese Höchstgeschwindigkeit wird der DB zufolge auch bei den Probefahrten getestet, die mehrere Monate dauern werden. In Österreich laufen seit August zudem Probefahrten mit einem zweiten umgerüsteten Fahrzeug von Kufstein bis zum Brenner sowie zwischen Salzburg und Wien. 300 Testtage sind demnach insgesamt geplant.

Die DB sprach von einem ambitionierten Zeitplan. Für die neue internationale Zugverbindung rüsten die Hersteller neun Frecciarossa-Züge um und bauen nationale Zugsicherungssysteme ein. Danach müssen diese für das deutsche und österreichische Schienennetz neu zugelassen werden. In Italien ist eine Wiederzulassung nötig.