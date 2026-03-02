Ludwig Prinz von Bayern ist dafür bekannt, sich in Kenia zu engagieren. Nun hat er beim Film "Nawi" mitgewirkt, der bald in den deutschen Kinos anläuft. Um was es geht, welche Aufgaben er übernommen hat und die Frage: Wird der Wittelsbacher in Zukunft Filmemacher?

Eine Szene aus dem Film "Nawi", in der das gleichnamige Mädchen gefeiert wird. Ludwig Prinz von Bayern fungierte als Executive Producer. Deutschland-Premiere ist am 2. März in München.

Ludwig Prinz von Bayern engagiert sich seit vielen Jahren in Turkana in Kenia. Nun schafft es die abgelegene Region in Ostafrika sogar auf die Kinoleinwände in Deutschland. Der preisgekrönte Film "Nawi" feiert am 2. März exklusive Deutschlandpremiere in der Astor Film Lounge in München, am 5. März läuft er bundesweit an.

Der Spielfilm widmet sich illegalen Zwangshochzeiten junger Mädchen. Der Ururenkel des letzten bayerischen Königs Ludwig III. fungierte unter anderem neben Katja Eichinger als Executive Producer und verspricht im Gespräch mit der AZ, dass der Film "unter die Haut geht".

AZ: Herr Ludwig Prinz von Bayern, was bedeutet Ihnen der Film "Nawi – Dear Future Me"?

LUDWIG PRINZ VON BAYERN: Die Idee, einen größeren Film in der wunderschönen Region Turkana zu drehen, begleitet mich schon seit 2014/2015. Wir haben uns dafür entschieden, keine Drehbuchautoren aus dem globalen Norden zu engagieren, sondern einen Schreibwettbewerb vor Ort zu initiieren. Durchgesetzt hat sich dabei die junge Frau Milcah Cherotich. Das Thema Zwangsheirat ist nach wie vor ein massives Problem in der Region. Das ist unglaublich traurig für die Mädchen, die darunter leiden. Deswegen bin ich wahnsinnig froh, dass es mit dem Film auf erlebbare Weise gelungen ist, ein größeres Publikum darauf aufmerksam zu machen.

Ludwig Prinz von Bayern mit seiner Frau Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern. Sie wird ihn zur Premiere in München begleiten. © imago/B. Lindenthaler

Der Film ist Ihnen also sehr wichtig?

Ja, ich durfte den Film von Anfang an begleiten und das war eine wertvolle Erfahrung. Ich bin kein beruflicher Filmemacher, aber ich war trotzdem immer wieder am Set. Die deutsche Filmcrew hat das Profiwissen eingebracht, aber dann kreativ auf Augenhöhe mit dem kenianischen Team daran gearbeitet, dass der Film so authentisch wie möglich wird und gleichzeitig die wichtigen Botschaften transportiert werden. Die internationale Zusammenarbeit hat riesigen Spaß gemacht.

"Es waren 50 Drehtage, bei oft 35 Grad oder sogar mehr"

Sie waren Executive Producer, was waren konkret Ihre Aufgaben?

Zunächst die Ideenfindung, bei dem Geschichten-Wettbewerb hatte ich zu meinem 40. Geburtstag einen Preis ausgeschrieben. Mein Projekt Learning Lions hat bei dem Film die gesamte Infrastruktur bereitgestellt, denn gedreht wurde fußläufig davon. Ich war auch bei allen wichtigen Entscheidungen involviert. Mir war es aber wichtig, den Stimmen vor Ort die kreative Hoheit zu überlassen.

Ludwig Prinz von Bayern (hinten Mitte) hat schon lange mit der Idee eines Films in Kenia geliebäugelt. Jetzt kommt "Nawi" auch in die deutschen Kinos. Hier ist er mit einem Teil der Filmcrew zu sehen. © FilmCrew Media

Was nehmen Sie aus dem Filmprojekt mit?

Ich habe dazugelernt, dass Filmemachen sehr lange dauert. Es waren 50 Drehtage, bei oft 35 Grad oder sogar mehr. Dazwischen haben Starkregenfälle alles weggeschwemmt. Es war kein normaler Dreh und für die Crew richtig anstrengend. Ebenfalls habe ich dazugelernt: Wenn man jungen kreativen Menschen die Chance gibt, eine Geschichte zu erzählen, kann wirklich etwas Überraschendes dabei herauskommen. Genau das ist bei "Nawi" passiert. Es ist ein Film, der unter die Haut und ans Herz geht und der auch nach dem Kinobesuch etwas erreichen kann.

"Ich werde wohl nicht zum Vollzeit-Filmemacher"

War es für Sie eine einmalige Sache oder können Sie sich vorstellen, auch in Zukunft Filme zu produzieren?

Ich werde wohl nicht zum Vollzeit-Filmemacher, aber ich fand es eine spannende Erfahrung und könnte mir vorstellen, wieder einmal in irgendeiner Form mitzumachen – bei Filmen mit einer wichtigen Botschaft. Aber sicher nicht vor der Kamera (lacht).

Der Learning Lions Campus. Fußläufig von dort entfernt ist der Film gedreht worden. Bei teils außergewöhnlichen Bedingungen wie Hitze und Starkregen. © Learning Lions

Sie haben also keine Gastrolle?

Doch! Man sieht mich ungefähr vier Sekunden im Film. Das ist eine große Ehre, denn ich bin der einzige nicht-kenianische Schauspieler.



Wo kann man Sie entdecken?

Ich bin einmal in einer Szene am Flughafen im Hintergrund als Komparse zu sehen. Man muss aber sehr genau hinschauen, denn es ist wirklich nur für ein paar Sekunden.

Wenn junge Mädchen in eine Ehe mit älteren Männern gezwungen werden: Diese illegale Tradition beleuchtet der Film "Nawi" in 99 Minuten. © FilmCrew Media

Was erhoffen Sie sich vom Film in Deutschland? Wie viele Zuschauer wünschen Sie sich?

So viele wie möglich. Der Spielfilm startet zeitgleich auch in den USA. Dort ist es sprachlich wohl etwas einfacher (das Drama ist auf Englisch und teilweise auf Kiswahili sowie mit deutschen Untertiteln; d. Red.). Ich habe aber schon bei den vorausgegangenen Festivals in Deutschland erlebt, dass ganze Kinosäle emotional mitgefiebert haben. Ich hoffe wirklich, dass der Film international etwas bewegen kann.

Was die Figur im Film durchmacht, habe ich immer wieder in Kenia gesehen

Wie viel Wahrheit steckt in der Geschichte?

Der Film handelt von einem Mädchen, das vor allem von seinem Vater und Onkel mit 14 in eine Zwangsehe mit einem älteren Mann gedrängt werden soll. Sie ist die beste Schülerin ihrer Klasse und will eigentlich auf ein Gymnasium in Nairobi gehen. Hautnah aus dieser Mädchenperspektive wird die emotionale Reise erzählt. Was die Figur im Film durchmacht, habe ich immer wieder in Kenia gesehen. Es passiert andauernd, auch wenn es verboten ist. Wir wollen mit dem Film aufrütteln. Man muss diese Mädchen nicht nur aus der Ehe retten, sondern ihnen auch eine Perspektive, eine Schulbildung und eine weiterführende Bildung geben. Das ist wichtig, damit sie nicht in eine sklavenähnliche Situation als Geburtsmaschinen geraten.

Haben Sie "Nawi" auch in Kenia gezeigt?

Mir ist wichtig zu betonen: Kenia ist ein unglaublich vielschichtiges Land. Gegenüber dem sehr fortschrittlichen Nairobi ist die Region Turkana eine komplett andere Welt. Dort sind Zwangshochzeiten noch eine übliche Praxis. Deswegen zeigen wir den Film dort mit mobilen Kinos. Gerade auch den Männern, um sich in die Töchter hineinversetzen zu können. Die Lösung muss aber größer sein, als nur die Männer davon zu überzeugen, es nicht mehr zu tun. Man muss den Mädchen einen anderen Lebensweg aufzeigen. Das ist ein weiter Weg, aber mit globaler Unterstützung kann man ihn schaffen.

Auch der Wittelsbacher (Dritter von rechts) ist immer wieder am Filmset in Turkana dabei gewesen, hier ist er mit Kevin und Toby Schmutzler (beide Regie) zu sehen. © FilmCrew Media

Diese Szene mag er am liebsten

Welche Szene gefällt Ihnen am besten?

Es gibt einen wunderbaren Dialog, der alles auf den Punkt bringt. Es ist zugleich eine der schlimmsten Szenen: Nawi steht in der Hütte vor ihrem Bräutigam und will ihn überzeugen, sie nicht zu vergewaltigen, sondern in die Schule zu schicken. Der Mann sagt: Wenn er sie in die Schule schickt, gebe es keine Kinder und alles werde untergehen. Sie antwortet: Nein, es werde nichts untergehen, die Kultur werde aufblühen und sie könnten sie in eine moderne Zukunft führen. Die Schauspielleistung von Michelle Lemuya Ikeny ist unglaublich stark. Sie war beim Dreh noch nicht einmal 14 Jahre alt! Sie ist ein Naturtalent und hat mit dem Film den afrikanischen Filmpreis für die beste Darstellerin gewonnen.

Kenia hatte den Film auch für den Oscar eingereicht, gewonnen hat er aber nicht.

Damals war der Film noch im Rohschnitt. Was ich auch gelernt habe: Für eine Oscar-Kampagne muss man richtig viel Geld ausgeben. Andere Filme investieren dafür mehrstellige Millionen-Beträge. Wenn wir Millionen-Beträge hätten, würden wir damit Schulen bauen und nicht Luxusevents in Amerika finanzieren. Trotzdem war es schön, überhaupt im Rennen zu sein. "Nawi" hat dafür jetzt schon 25 andere große internationale Preise gewonnen.

Das Mädchen Nawi mit einem Freund auf der Flucht vor der Zwangsehe. © FilmCrew Media

Premiere in München ist ausverkauft

Es gibt jetzt auch eine Nawi-Initiative, was ist ihr Ziel?

Wir wollen das Problem durch den Film nicht nur aufzeigen, sondern es auch angehen und an den Hörnern packen. Wir haben international viele Partner an Bord geholt und wollen mit Spenden etwas erreichen. Die Verwendung basiert auf vier Säulen: Schulen bauen, Stipendien für Mädchen, die Familien miteinbeziehen und informieren sowie im Ernstfall Mädchen aus den Zwangsehen herausholen und in Frauenhäuser bringen, wo sie nachträglich eine Schulbildung bekommen.



Wer begleitet Sie zur Filmpremiere am 2. März?

Meine Frau kommt natürlich, auch viele andere meiner Freunde und Familie. Für die Premiere gibt es leider keine Tickets mehr, sie ist schon seit Langem völlig ausgebucht. Am Sonntag, dem 8. März, zum Weltfrauentag bin ich gemeinsam mit unserer Nawi-Darstellerin im Rio Filmpalast, wo wir den Film besprechen und es auch noch Karten gibt.

