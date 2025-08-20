AZ-Plus

Polizisten finden Leiche in Baggersee - Identität unklar

Zwei Polizisten sind privat an einem See unterwegs, da entdecken sie einen toten Mann im Wasser. Am Ufer liegen seine persönlichen Gegenstände verstreut.
Eine Obduktion soll die Identität des Mannes aufklären. (Symbolbild)
Dettelbach

Zwei Polizisten haben in einem See in Unterfranken eine männliche Leiche gefunden. Die beiden seien am Dettelbacher Baggersee (Landkreis Kitzingen) privat unterwegs gewesen, als sie den bäuchlings in Ufernähe treibenden Mann entdeckt hätten, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Zunächst hatte die "Main-Post" über den Fund berichtet.

Am Ufer fand man demnach persönliche Gegenstände des Mannes, darunter Kochutensilien, Hygieneartikel und eine leere Flasche. Wer der Mann ist, sei bislang unklar, teilte die Polizei mit. Eine Obduktion solle nun seine Identität und die Todesursache klären.

Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass er am Freitag mit einem Zug nach Würzburg gekommen sei. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht.

