Polizist schießt bei Verfolgung von 17-jährigem Autofahrer

Ein Jugendlicher rast mit seinem Wagen vor der Polizei davon. Die Fahrt endet an einer Hausmauer. Ein Polizist greift während des Einsatzes zur Waffe.

Passau

Passau - Bei der Verfolgung eines flüchtenden Jugendlichen in einem Auto in Passau hat ein Beamter nach Angaben der Polizei geschossen. Der Polizist habe nach bisherigem Kenntnisstand mindestens einen Schuss mit seiner Dienstwaffe in Richtung des flüchtenden Wagens abgegeben, teilte die Polizei mit. Demnach war der 17-Jährige vor einer Verkehrskontrolle davongefahren.

Laut Polizei hatte eine Streife den jungen Mann am Freitagabend in seinem Wagen kontrollieren wollen, woraufhin er in Richtung Stadtmitte flüchtete. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Passau sowie Kräfte der Bundespolizei beteiligten sich an der Fahndung. Als die Beamten den Wagen stellten, stieß der 17-Jährige mit seinem Auto gegen einen Streifenwagen und eine Hausmauer, wie es hieß.

Hintergründe zum Schuss unklar

Verletzt wurde niemand. Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen. Warum einer der Polizisten seine Dienstwaffe gezückt und geschossen hat, sei noch unklar, teilte ein Polizeisprecher mit. Auch an welcher Stelle der Verfolgung der Beamte geschossen hat, war zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.