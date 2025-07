Polizeigroßeinsatz in Deggendorf nach Schuss: Zwei Verdächtige festgenommen

Anwohner hören einen Schuss – und finden einen verletzten Mann. Die Polizei fahndet nach dem Täter und nimmt zwei Verdächtige fest.

Nach dem Auffinden eines verletzten Mannes lief in der Innenstadt von Deggendorf in Niederbayern ein Großeinsatz der Polizei. Anwohner hätten am Montagabend (7. Juli) einen Schuss gehört und dann einen verletzten Mann aufgefunden.

Schüsse in Deggendorf: Ein Mann verletzt, zwei Männer festgenommen

Am Abend wurde mit einem Hubschrauber und Spezialkräften gefahndet – mit Erfolg. Die Polizei hat anschließend zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren festnehmen können, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten.

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, existierten Anhaltspunkte, dass sich Opfer und Täter eventuell kennen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht, sagte eine Polizeisprecherin. Der verletzte Mann stammt aus Deggendorf und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Stand habe er nur leichte Verletzungen erlitten.

Die Kripo Deggendorf hat die Ermittlungen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft übernommen.