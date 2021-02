Polizeigeleit für verwaiste Eichhörnchen-Babys

Einem aufmerksamen jungen Mann und der Polizei in Dießen haben drei kleine Eichhörnchen ihr Leben zu verdanken.

Eching am Ammersee – Tierischer Einsatz für die Polizei in Dießen am Ammersee: Am Samstagvormittag wurde ein junger Mann auf dem Radweg zwischen Greifenberg und Eching am Ammersee auf drei Eichhörnchen-Babys aufmerksam, so die Polizei.

Polizei bringt Eichhörnchen in Sicherheit

Da von deren Mutter weit und breit keine Spur war, das kleine Nager-Trio aber ohne Hilfe nicht überlebt hätte, verständigte der aufmerksame Finder die Polizei in Dießen.

Ein Streifenwagen fuhr zum Fundort, nahm sich der pelzigen Findelkinder an und brachte sie anschließend zu einem Mitglied des Eichhörnchen Schutz e.V. Dort wurde das putzige Trio medizinisch versorgt und wird, falls notwendig, auch aufgezogen, bis es selbstständig die Welt entdecken kann.

Und damit die drei kleinen Nager nicht anonym bleiben, hat ihnen die Polizei in Dießen auch gleich noch Namen gegeben: Alvin, Simon und Theodore – genauso wie die drei Comic-Streifenhörnchen der Chipmunks.