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Polizeieinsatz nach Verkehrsstreit eskaliert – 34-Jährige attackiert Polizistin

Mehrere Verkehrsteilnehmer haben sich am Samstagnachmittag einen Streit geliefert. Die Ehefrau eines in Gewahrsam genommenen Mannes hat anschließend eine Polizistin angegriffen und leicht verletzt.
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Die Polizei wurde aufgrund eines Verkehrsstreits im Stadtgebiet Nürnberg alarmiert. (Symbolbild)
Die Polizei wurde aufgrund eines Verkehrsstreits im Stadtgebiet Nürnberg alarmiert. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Nach einem heftigen Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern ist es zu einem Angriff auf eine Polizistin gekommen. Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag im Nürnberger Stadtgebiet.

Gegen 14.15 Uhr kam es in der Neuendettelsauer Straße zu einer hitzigen Auseinandersetzung im fließenden Verkehr, teilt die Polizei mit. Nachdem die Beteiligten ihre Fahrzeuge anhielten, setzten sie den Streit auf offener Straße fort.

Wenig später trafen alarmierte Polizeibeamte ein, um den Streit zu schlichten. Da sich die Situation jedoch nicht beruhigte, fixierten die Beamten einen der Beteiligten mit Handschellen und nahmen ihn in Gewahrsam. Nach der Festsetzung mischte sich die 34-jährige Ehefrau des Mannes ein und schlug einer Polizeibeamtin mit der Faust ins Gesicht.

Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet

Erst nachdem eine Familienangehörige auf die Frau eingewirkt hatte, beruhigte sich die 34-Jährige. Die attackierte Polizistin erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen. Neben den Strafanzeigen im Zusammenhang mit dem Verkehrsstreit leiteten die Beamten gegen die Ehefrau ein weiteres Strafverfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie des tätlichen Angriffs ein.

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