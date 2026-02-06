AZ-Plus

Innenstadt meiden: Großeinsatz der Polizei im Oberallgäu

Die Polizei riegelt die Innenstadt ab – die Hintergründe zur mysteriösen Bedrohungslage bleiben zunächst im Dunkeln. Was bislang bekannt ist.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
In der Innenstadt von Sonthofen ist es zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. (Symbolbild)
In der Innenstadt von Sonthofen ist es zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wegen einer Bedrohungslage ist es im Zentrum von Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, die Innenstadt zu meiden. Es bestehe aber keine Gefahr für die Öffentlichkeit, teilten die Beamten mit.

Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

Nach ersten Angaben soll "eine Bedrohungssituation" den Einsatz ausgelöst haben. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Einsatzkräfte sperrten einige Bereiche im Zentrum der Kreisstadt ab.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.