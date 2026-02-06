Innenstadt meiden: Großeinsatz der Polizei im Oberallgäu
Wegen einer Bedrohungslage ist es im Zentrum von Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, die Innenstadt zu meiden. Es bestehe aber keine Gefahr für die Öffentlichkeit, teilten die Beamten mit.
Nach ersten Angaben soll "eine Bedrohungssituation" den Einsatz ausgelöst haben. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Einsatzkräfte sperrten einige Bereiche im Zentrum der Kreisstadt ab.
- Themen:
- Polizei
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen