Polizeieinsatz: ICE-Strecke München-Nürnberg stundenlang gesperrt

Ein Polizeieinsatz löst eine stundenlange Streckensperrung auf der wichtigen Nord-Süd-Route zwischen Nürnberg und München aus. Was das für Bahnfahrer bedeutet.
AZ/dpa |
Die Sperrung führt zu Problemen bei Fern- und Regionalzügen. (Symbolbild)
Die Sperrung führt zu Problemen bei Fern- und Regionalzügen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wegen einer Streckensperrung müssen Bahnfahrer zwischen München und Nürnberg aktuell mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Grund sei ein Polizeieinsatz, sagte ein Bahnsprecher. Details nannte er nicht. ICEs würden wegen der Sperrung der Schnellstrecke über Treuchtlingen umgeleitet, was für Fahrgäste – auch auf der viel genutzten Route München-Berlin – etwa eine halbe Stunde Verspätung bedeute. 

Polizeieinsatz auf der ICE-Strecke München – Nürnberg

Regionalzüge würden zudem in Ingolstadt-Nord und in Allersberg nicht mehr weiterfahren. Die Bahn bemühe sich um einen Ersatzverkehr, sagte der Bahnsprecher am Nachmittag. Kurze Zeit später meldete die Bahn, dass dieser nun vorhanden sei. Wie lange der Einsatz und die Sperrung noch dauern könnten, blieb zunächst unklar.

1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 5 Minuten / Bewertung:

    Schienensuizid?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
