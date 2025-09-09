AZ-Plus

Polizei warnt vor gefälschten 20-Euro-Scheinen

In Tankstellen, Einkaufsmärkten und auf dem Herbstfest sind in Rosenheim gefälschte 20-Euro-Scheine aufgetaucht. Die Polizei gibt nun Tipps, wie man solche Fälschungen erkennen kann.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Falschgeld kann etwa im Vergleich mit originalen Banknoten oder durch das Prinzip "Fühlen, Sehen, Kippen" erkannt werden. (Symbolbild)
Falschgeld kann etwa im Vergleich mit originalen Banknoten oder durch das Prinzip "Fühlen, Sehen, Kippen" erkannt werden. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Rosenheim

Im oberbayerischen Rosenheim sind vermehrt falsche 20-Euro-Scheine in Umlauf gebracht worden. Die gefälschten Scheine wurden überwiegend in Tankstellen, Einkaufsmärkten und Verkaufsbuden in Verkehr gebracht, wie die Polizei mitteilte. Auch auf dem Rosenheimer Herbstfest tauchten die falschen Zwanziger demnach auf.

Deshalb bittet die Polizei um erhöhte Wachsamkeit. Gefälschte Geldscheine können anhand des Prinzips des "Fühlen-Sehen-Kippens" erkannt werden, hieß es. Auch Vergleiche mit originalen Banknoten können helfen. Die gefälschten Zwanziger in Rosenheim begannen meist mit der Notennummer "SS300". Laut Deutscher Bundesbank lässt sich diese Seriennummer, die aus zwei Buchstaben und zehn Ziffern besteht, horizontal in der rechten oberen Ecke des Scheines finden.

Polizei gibt Tipps zum Erkennen von Falschgeld

Nicht nur das Zahlen mit Falschgeld ist strafbar, sondern auch das Weitergeben, um etwa den eigenen Schaden möglichst gering zu halten. Wenn Falschgeld angenommen wird, kann es nicht ersetzt werden. Opfer bleiben auf ihrem Schaden sitzen.

Wer einen gefälschten Schein erkennt, soll den Polizeinotruf 110 wählen, wie es weiter hieß. Man sollte laut Polizei vermeiden, dass weitere Menschen den Schein berühren, damit keine Spuren verwischt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.