Polizei sucht Skifahrerinnen nach Unfällen am Fellhorn

Wer hat etwas gesehen? Nach zwei Unfällen im Skigebiet Fellhorn ist die Identität zwei beteiligter Frauen noch unbekannt. Die Polizei setzt auf Hinweise.

Nach zwei Zusammenstößen im Skigebiet Fellhorn im Oberallgäu sucht die Polizei zwei Skifahrerinnen. In einem Fall sei eine 60-Jährige mit einer unbekannten Frau kollidiert, heißt es im Polizeibericht. Beim Sturz habe sich die 60-Jährige an der Schulter verletzt und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Die Identität der anderen Frau sei unbekannt.

Auf einer anderen Piste stürzte ein Snowboardfahrer. Eine nachfolgende unbekannte Skifahrerin habe nicht mehr ausweichen können und sei über die Hand des 25-Jährigen gefahren. Der junge Mann sei von der Skiwacht Oberstdorf erstversorgt worden und selbstständig ins Krankenhaus gefahren. Auch hier wird nach einer Unbekannten gesucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Unfällen oder zu den Skifahrerinnen machen können.