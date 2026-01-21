AZ-Plus
Auf dem Weg nach Österreich: Polizei stoppt Skiurlauber mit Koks im Gepäck

Ein 51-Jähriger macht sich auf den Weg in den Skiurlaub. Mit im Auto laut Polizei: sein Sohn, zwei Neffen - und ein verdächtiges Tütchen mit weißem Pulver.
AZ/dpa |
Die Kontrolle der Grenzpolizei fand an einer Rastanlage an der A9 im oberfränkischen Landkreis Hof statt. (Symbolbild)
Die Kontrolle der Grenzpolizei fand an einer Rastanlage an der A9 im oberfränkischen Landkreis Hof statt. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Mit einem Tütchen Koks, seinem 13-jährigen Sohn und seinen zwei 13 und 17 Jahre alten Neffen soll sich ein 51-Jähriger auf den Weg in den Skiurlaub gemacht haben. Beamte kontrollierten das Auto am Dienstag an der Autobahn 9 nahe Berg (Landkreis Hof), wie die Polizei mitteilte.

Dabei fanden sie demnach ein Päckchen mit weißem Pulver in der Umhängetasche des 51-Jährigen. Bei dem Pulver handelte es sich laut Polizei um eine geringe Menge Kokain. Die Polizisten beschlagnahmten die Droge und stellten Anzeige gegen den Autofahrer. Weil ein Test laut Polizei keine Hinweise auf Drogenkonsum ergeben hatte, durfte der 51-Jährige die Fahrt in den Urlaub nach Österreich fortsetzen.

