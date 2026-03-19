Illegale Geschäfte? Polizei stoppt Auto mit Gold im Wert von 70.000 Euro

Fahrer und Beifahrer können nicht erklären, woher die Schmuckstücke und Goldbarren stammen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Mit Gold im Wert von rund 70.000 Euro im Gepäck ist ein Auto in Niederbayern gestoppt worden. Den Angaben nach handelt es sich um rund 700 Gramm Gold in Form von Schmuck und kleinen Barren. Da der 28-jährige Autofahrer und sein 47 Jahre alter Beifahrer bei der Kontrolle auf der Autobahn 92 bei Landshut nicht erklären konnten, woher das Gold stammte, wurde es sichergestellt. Laut Polizei könnte es aus illegalen Geschäften stammen. Die Kriminalpolizei ermittelt.