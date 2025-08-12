AZ-Plus

Polizei stellt sieben Kilogramm Kokain bei Waidhaus sicher

Bei einer Fahrzeugkontrolle nahe der deutsch-tschechischen Grenze entdecken Fahnder Kokain im Kilobereich. Der Verdächtige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.
dpa |
Bei einer Kontrolle an der A6 bei Waidhaus hat die Polizei sieben Kilogramm Kokain sichergestellt. (Symbolbild)
Bei einer Kontrolle an der A6 bei Waidhaus hat die Polizei sieben Kilogramm Kokain sichergestellt. (Symbolbild) © Malin Wunderlich/dpa
Waidhaus

Fahnder haben bei einer Kontrolle an der Autobahn 6 nahe der Bundesgrenze bei Waidhaus in der Oberpfalz rund sieben Kilogramm Kokain entdeckt. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag war ein 36-Jähriger in einem Wagen in Richtung Tschechien unterwegs, als die Beamten ihn stoppten.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte sieben in Folie verpackte Pakete mit einer weißen Substanz. Ein Schnelltest bestätigte, dass es sich um Kokain handelt, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Der Straßenverkaufswert dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Der Mann wurde nach der Kontrolle am Samstag vorläufig festgenommen und dem Haftrichter am Amtsgericht Weiden vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, der Tatverdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

