Polizei setzt Suche nach Vermissten auf Chiemsee fort

Zwei Männer werden auf dem Chiemsee vermisst. Die Suche nach ihnen geht nun weiter.
Die Suche nach den Vermissten dauert an.
Die Suche nach den Vermissten dauert an. © Peter Kneffel/dpa
Chiemsee

Einsatzkräfte haben am Morgen die Suche nach den zwei Vermissten auf dem Chiemsee fortgesetzt. Die Wasserwacht kontrolliere mit Booten die Uferbereiche, in die die Männer durch Strömungen getrieben worden sein könnten, teilte eine Polizeisprecherin mit. Ob im Laufe des Tages auch Taucher eingesetzt werden, sei noch offen.

Gesucht wird demnach nach einem 85 Jahre alten Surfer, der zuletzt am Sonntagmittag mit seinem Surfbrett auf dem See gesehen wurde. Noch am Abend desselben Tages begann eine großangelegte Suchaktion, bei der nur das Brett des Mannes gefunden wurde.

Seit rund einer Woche wird zudem ein Bootsfahrer vermisst. Er hatte den Angaben zufolge in Gstadt (Landkreis Rosenheim) ein Elektroboot für zwei Stunden gemietet, war aber nicht von seiner Tour zurückgekehrt. Ein Segler fand das herrenlose Boot wenig später. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus.

An den bisherigen Suchaktionen waren Einsatzkräfte zu Wasser, zu Land und mit Hubschraubern beteiligt, hieß es weiter.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

