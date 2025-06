Polizei rettet Entenküken - Entenmutter stirbt

Eine gefährliche Strecke hat sich eine Entenmama für sich und ihre fünf Küken ausgesucht: Die Polizei muss die Tiere von der Autobahn retten. Doch nicht für alle Tiere kommt die Hilfe rechtzeitig.

Regensburg

Fünf Entenküken sind von der Polizei an der Autobahn 3 bei Regensburg in Bayern gerettet worden. Die Entenmutter wurde nach Polizeiangaben überfahren, die Küken kamen daher in eine Vogelauffangstation in Regenstauf.

Die Entenfamilie wollte die Autobahn am Sonntag auf Höhe der Ausfahrt Regensburg-Ost überqueren. Ein Autofahrer entdeckte die Tiere und alarmierte die Polizei. Die Beamten stoppten den Verkehr und konnten die fünf Küken retten. Die Entenmutter war bereits tot, als die Polizisten eintrafen.