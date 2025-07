Polizei rettet Dackel aus Weiher

An einem gefallenen Baumstamm hält sich ein Dackel wacker über Wasser. Anwohner beobachten den hilflosen Hund. Auf dem Baum balancieren die Polizeibeamten zu seiner Rettung.

Ebersberg

In Oberbayern ist ein Dackel von der Polizei aus einem Weiher gerettet worden. Anwohner entdeckten den Dackel, wie er sich an einem umgefallenen Baum über dem Wasser des Kumpfmühlweihers in Ebersberg hielt, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich hatte sich der Dackel unter dem Zaun seiner Besitzer durchgegraben und streunte ein paar Hundert Meter durch den Ort, bevor er in den Weiher hinein hüpfte.

Etwa drei Meter im Weiher drin rettete der Dackel seine Vorderpfoten und den Oberkörper auf einen Ast des Baumes, wie einer der an der Rettung beteiligten Beamten berichtete. Um sich den Weg zum Dackel zu bahnen, reichte ein Anwohner den Beamten demnach eine kleine Schere, mit denen sie kleine Äste des Baumes wegschneiden konnten. Auf dem Baum balancierten sie zum Dackel hin und konnten ihn aus seiner misslichen Lage retten.

Der Hund habe anfangs leicht unter Schock gestanden, sich aber schnell beruhigt. Über die Anwohner konnten die Polizeikräfte die Besitzer ausmachen, wie es hieß. Im Streifenwagen kutschierten die Beamten den Dackel schließlich nach Hause.