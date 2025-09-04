Polizei räumt Gillamoos-Jahrmarkt wegen Unwetters

Wegen eines Gewitters endet der Jahrmarkt vorzeitig. Tausende Besucher sind betroffen.

Abensberg

Wegen eines Gewitters wird der Gillamoos-Jahrmarkt im niederbayerischen Abensberg aktuell geräumt. Das bestätigte die Polizei auf dpa-Anfrage. Tausende Besucher mussten das Festgelände im Landkreis Kelheim verlassen. Die Räumung des Areals verläuft den Angaben zufolge bislang reibungslos.

Bereits tagsüber hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Unwettern gewarnt. Am Abend gab der DWD für den Landkreis Kelheim eine Unwetterwarnung der Stufe drei von vier heraus. Es wurde vor schwerem Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen gewarnt.