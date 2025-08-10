AZ-Plus

Polizei: Mensch geht in Weiher unter und stirbt

Etliche Rettungskräfte rücken zu einem Gewässer in Schwaben aus. Ein Mensch wird vermisst. Der Vorfall geht tragisch aus.
dpa |
Die Einsatzkräfte suchten nach dem Vermissten. (Symbolbild)
Die Einsatzkräfte suchten nach dem Vermissten. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa
Dillingen an der Donau

Ein Mensch ist ersten Erkenntnissen zufolge nach einem Badeunfall an einem Weiher in Dillingen an der Donau gestorben. Am Mittag hätten sich Zeugen beim Notruf gemeldet: Eine Person sei untergegangen, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin suchten etliche Rettungskräfte nach dem Menschen. Im Einsatz waren dabei unter anderem die Wasserwacht, Taucher und ein Hubschrauber.

Etwa eine dreiviertel Stunde nach der Mitteilung sei der Mensch gefunden worden, wie es weiter hieß. Ersten Erkenntnissen zufolge blieben die Versuche einer Reanimation erfolglos. Weitere Details gab es zunächst nicht.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

