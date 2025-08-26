AZ-Plus

Polizei holt Radler von Autobahn

Gleich mehrere Anrufer alarmieren wegen eines Radfahrers bei einem Autobahnkreuz in Niederbayern die Polizei. Die Suche nach ihm gestaltet sich zunächst schwierig.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Mehrere Streifen suchten in der Nähe des Autobahnkreuzes Deggendorf nach dem Radler. (Symbolbild)
Mehrere Streifen suchten in der Nähe des Autobahnkreuzes Deggendorf nach dem Radler. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Deggendorf

Polizisten haben einen Radler von der Autobahn 92 in Niederbayern geholt. Gleich mehrere Anrufer hätten den Mann auf dem Rad am Montag bei Deggendorf den Beamten gemeldet, teilte die Polizei mit. Allerdings machten sie unterschiedliche Angaben dazu, ob der Radler auf der A92 oder der A3 unterwegs war - und in welche Fahrtrichtung.

Deshalb seien bis zu vier Streifenwagen auf der Suche nach dem Radler gewesen. Schließlich hätten die Beamten den 65-Jährigen auf der A92 nahe Plattling gefunden - er radelte dort laut Polizei auf dem Standstreifen. Der Mann habe den Polizisten gesagt, er habe nicht gewusst, dass man auf der Autobahn nicht mit dem Fahrrad unterwegs sein dürfe. 

Die Beamten leiteten ihn demnach mit seinem Fahrrad von der A92. Der 65-Jährige sei zudem "eindringlich belehrt und verwarnt" worden, hieß es.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.