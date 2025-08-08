AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Polizei fahndet nach Tötung einer 76-Jährigen nach Nachbarn

Polizei fahndet nach Tötung einer 76-Jährigen nach Nachbarn

Ein 59-Jähriger soll seine Nachbarin in Bad Münder getötet haben. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nicht nur nach ihm.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Gesuchte wurde zuletzt am Hauptbahnhof München gesehen. (Symbolbild)
Der Gesuchte wurde zuletzt am Hauptbahnhof München gesehen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Bad Münder/München

Nach dem gewaltsamen Tod einer 76-Jährigen sucht die Polizei nach einem tatverdächtigen Nachbarn. Gegen den 59-Jährigen liegt nach Angaben der Polizei ein Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags vor. Der Gesuchte wurde zuletzt Ende Juli am Hauptbahnhof München gesehen, und zwar an dem Tag, an dem auch das Opfer tot gefunden wurde. 

Mutmaßlicher Totschläger war in Begleitung in München

Bilder aus der Videoüberwachung zeigen ihn dort in Begleitung eines jungen Mannes und einer Frau. Diese beiden gelten als wichtige Zeugen und werden ebenfalls gesucht. Die Ermittler erhoffen sich davon Hinweise zum Aufenthaltsort des Verdächtigen.

Die 76-jährige Tote wurde Ende Juli von Angehörigen in ihrer Wohnung in Bad Münder am Deister (Landkreis Hameln-Pyrmont) gefunden. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen wurde der Tatverdächtige bisher nicht gefunden.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.