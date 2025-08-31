AZ-Plus

Polizei ermittelt nach Diebstahl von 24 Kennzeichen

Dutzende Kennzeichen aus den Halterungen genommen und herausgerissen: Ein ungewöhnlicher Fall von Diebstählen beschäftigt die Ermittler in Rosenheim. Die Täter schlagen in mehreren Straßen zu.
Was sind die Hintergründe des Kennzeichendiebstahls? (Symbolbild)
Was sind die Hintergründe des Kennzeichendiebstahls? (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa
Rosenheim

Unbekannte haben in Rosenheim nachts die Kennzeichen von mindestens 24 Fahrzeugen gestohlen. Nach Polizeiangaben wurden die Nummernschilder teils aus den Halterungen gerissen und entwendet. Betroffen waren Fahrzeuge in mehreren Straßenzügen der Stadt. 

Die gestohlenen Kennzeichen stammen überwiegend aus dem Zulassungsbereich Rosenheim, teils aber auch aus Traunstein und Eichstätt. Auffällige Kombinationen waren nicht zu erkennen, die Diebe könnten laut Polizei gezielt bestimmte Nummern ins Visier genommen haben.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

