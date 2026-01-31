Polizei ermittelt: Drohne sorgt für Sperrung am Flughafen Memmingen

Ein Anwohner entdeckt seit Freitag immer wieder eine Drohne am Himmel. Der Luftraum des Flughafen Memmingen muss gesperrt werden. Ein Flieger bleibt am Boden.

Bad Grönenbach - Am Flughafen Memmingen im Allgäu ist mehrfach eine Drohne gesichtet worden, weshalb der Luftraum am Morgen für etwa anderthalb Stunden gesperrt werden musste. Wie die Polizei mitteilte, konnte dadurch auch ein Flug ins bulgarische Varna nicht abheben.

Seit Freitag habe ein Anwohner aus Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu) immer wieder eine Drohne am Himmel entdeckt. Weil es so neblig war, konnte die Drohne laut Polizei vorerst nicht lokalisiert werden. Nach rund einer Stunde verließ die Drohne den Flugraum jeweils wieder.

Polizei ermittelt

Jetzt ermittelt die Polizei wegen Gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Zudem weist die Polizei Memmingen abermals darauf hin, dass rund um Flughäfen nicht mit Drohnen geflogen werden darf.