Polizei entdeckt illegale Cannabis-Plantage bei Brand

Im Keller eines Wohnhauses bricht ein Feuer aus. Polizei und Feuerwehr rücken an - und machen eine brisante Entdeckung.
dpa |
Nach einem Brand im schwäbischen Friedberg ermittelt die Polizei gegen einen 39-Jährigen wegen Verstößen gegen das Cannabisgesetz. (Symbolbild)
Nach einem Brand im schwäbischen Friedberg ermittelt die Polizei gegen einen 39-Jährigen wegen Verstößen gegen das Cannabisgesetz. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa
Friedberg

Die Polizei hat bei einem Brand im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg eine illegale Cannabis-Plantage entdeckt. Deren Belüftungsanlage hatte Polizeiangaben zufolge Feuer gefangen. Laut einem Polizeisprecher rief der 39-Jährige mutmaßliche Eigentümer selbst die Feuerwehr. Er habe wohl nicht damit gerechnet, dass auch die Polizei zu dem Brand in dem Keller eines Wohnhauses in Friedberg anrücken würde.

Vor Ort stellten die Beamten laut Polizei am Dienstag unter anderem 14 Cannabis-Pflanzen, mehr als ein halbes Kilo Cannabis und acht Haschisch-Kekse sicher. Weil es sich dabei um mehr als die erlaubte Menge an Pflanzen und Cannabis handelte, stellte die Polizei Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Cannabisgesetz. Zudem prüft die Polizei laut einem Sprecher, ob der Mann auch mit den Drogen gehandelt habe.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

