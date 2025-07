Polizei: Duo täuscht Unfall vor und raubt Ersthelferin aus

Eine 50-Jähre will einem verletzten Radfahrer zu helfen. Doch stattdessen wird sie nach Polizei-Angaben bewusstlos geschlagen.

Oberelsbach

Zwei Männer haben nach Polizei-Angaben einen Unfall vorgetäuscht und eine Ersthelferin niedergeschlagen und ausgeraubt. Die 50-Jährige hatte am Freitag an einer Staatsstraße bei Oberelsbach (Landkreis Rhön-Grabfeld) mit ihrem Wagen angehalten, nachdem einer der Männer am Straßenrand winkte, wie es hieß. Den Angaben nach habe er auf einen Fahrradfahrer gedeutet, der bewusstlos im Straßengraben lag, und "accident" gesagt.

Als die Ersthelferin sich zu dem vermeintlich Verletzten bückte, habe sie einen Schlag gespürt und sei bewusstlos geworden. Als die 50-Jährige wieder zu sich kam, waren laut Polizei sowohl ihre Geldbörse als auch die beiden Männer verschwunden. Außerdem habe sie Schmerzen im Rücken gehabt. Die Frau sei weiter zur Arbeit gefahren, hieß es. Von dort aus habe eine Kollegin die Polizei verständigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu den unbekannten Männern machen kann, soll sich melden.