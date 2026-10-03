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Polizei bittet um Mithilfe: Junge Frau (25) seit fast vier Wochen vermisst

Die junge Frau war im Raum Garmisch-Partenkirchen/Mittenwald wandern und wird bereits seit Wochen vermisst. Nun bittet die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe. 
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Bereits seit dem 6. September 2026 wird die 25-Jährige vermisst.
Bereits seit dem 6. September 2026 wird die 25-Jährige vermisst. © Polizeipräsidium Oberbayern Süd
 GARMISCH-PARTENKIRCHEN / MITTENWALD / TIROL, ÖSTERREICH.

Bereits seit dem 6. September 2026, also seit fast vier Wochen, wird die 25-jährige Carolin Schmidt laut der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen vermisst.

Die junge Frau stamme aus Südhessen und befand sich nach Angaben der Polizei seit dem 24. August 2026 im Raum Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald. Sie sei sehr bergaffin und in den Tagen vor ihrem Verschwinden bereits zweimal beim Bergwandern gewesen, unter anderem auch im Grenzgebiet zu Österreich auf der Wettersteinspitze.

Suchmaßnahmen der Polizei blieben Erfolglos

Der letzte Kontakt von Angehörigen zur Vermissten war laut Polizei am 6. September – seitdem sei ihr Aufenthaltsort unbekannt. Weil Angehörige keinen Kontakt mehr hatten herstellen können, sei jetzt eine Vermisstenanzeige erstattet worden. Suchmaßnahmen der Polizei Garmisch-Partenkirchen mit mehreren Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber blieben  ohne Ergebnis, weshalb nun auch die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten gebeten wird.  

Personenbeschreibung laut Polizei:

"Frau Schmidt ist ca. 175 cm groß, sehr schlank, hat blonde mittellange Haare und blaue Augen. Vermutlich ist sie mit einer grau/rosa-farbenen Fleecejacke bekleidet und trägt einen Deuter Rucksack bei sich. Näheres zur Bekleidung ist derzeit nicht bekannt."

Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Zeugen, die Hinweise auf den derzeitigen Verbleib der 25-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08821) 9170 zu melden. 

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