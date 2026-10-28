Polizei bittet um Hilfe: 60-Jährige aus Gmund am Tegernsee seit sechs Wochen vermisst

Seit Mitte September 2026 wird in Gmund am Tegernsee eine 60-jährige Frau vermisst. Nun bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

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Die Polizei sucht eine 60-Jährige, die seit Mitte September in Gmund am Tegernsee vermisst wird. (Symbolbild)

Vermisstenfall in Gmund am Tegernsee. Seit dem 15. September 2026 fehlt dort von der 60-jährigen Regina Beilhack jede Spur. Seit sechs Wochen wurde Beilhack weder gesehen noch konnte sie telefonisch erreicht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen schließt die Polizei nicht aus, dass sich die vermisste 60-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte.

Seit sechs Wochen vermisst: Von 60-Jähriger fehlt jede Spur

Der Vermisstenfall wurde zunächst von der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Bad Wiessee aufgenommen, mittlerweile ermittelt die Kriminalpolizei in Miesbach.

Zur Aufklärung des Vermisstenfalls bittet die Polizei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die vermisste Regina Beilhack wird wie folgt beschrieben: 168 cm groß, blonde schulterlange Haare, sehr schlank (deutlich schlanker als auf dem Lichtbild), möglicherweise unterwegs mit einem schwarzen Damenrad der Marke Cube.

Wer hat die Vermisste seit dem 15. September 2026 gesehen bzw. Kontakt mit ihr gehabt?

Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Wer kann sonstige Hinweise geben, die zur Aufklärung dieses Vermisstenfalls führen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistation Miesbach unter der Telefonnummer 08025/2990 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.