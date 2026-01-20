War bis zu den Alpen zu sehen: Himmelsspektakel über Bayern

Ein starker Sonnenausbruch sorgte für ein außergewöhnliches Farbspektakel am Himmel. Wie der Deutsche Wetterdienst das Phänomen erklärt.

Wie weit die Polarlichter im Süden zu sehen sind, hängt laut dem DWD von der Stärke des Ausbruchs auf der Sonne ab.

Die Polarlichter waren dank des klaren Himmels gut zu sehen.

Manuela Saftescu M.Sc von Volkssternwarte München konnte das Spektakel sogar mit dem Handy einfangen.

Polarlichter sind in der Nacht über der Landschaft im Oberallgäu mit der Hörnerkette zu sehen

In roten und grünen Farben hat der Himmel in der vergangenen Nacht über Bayern gestrahlt. Verantwortlich für das Farbspektakel waren nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Polarlichter. Doch wieso waren diese so weit im Süden zu sehen?

"Glücklicherweise hatten wir in Deutschland verbreitet einen klaren Himmel – so dass wir das durch eine Sonneneruption zur Erde gelenktes Plasma mit seinen elektrisch geladenen Teilchen wunderbar sehen konnten", erläuterte ein DWD-Experte. Wie weit die Polarlichter im Süden zu sehen seien, hänge von der Stärke des Ausbruchs auf der Sonne ab.

Sichtbar bis zu den Alpen

Dieser war demnach diesmal so stark, dass das Naturschauspiel bis zu den Alpen zu sehen war. Eindrucksvolle Bilder zeigen den bunt leuchtenden Himmel etwa über Oberfranken, Niederbayern und südlich von München.

Polarlichter entstehen nach DWD-Angaben durch elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwindes. Diese werden bei Sonnenstürmen vom Erdmagnetfeld in Richtung Pole gelenkt und dringen in die Erdatmosphäre ein. In den oberen Schichten der Atmosphäre treffen die geladenen Teilchen auf Luftmoleküle und regen diese zum Leuchten an.