Pinke Urinale für Frauen begeistern bei Rock im Park

Sie sind pink und machen den Toilettengang deutlich schneller. Bei dem Musikfestival gibt es erstmals Urinale für Frauen. Wie kommen diese an?

Nürnberg

Auf Toilette gehen zwischen den Konzerten, ohne dafür lange anzustehen - möglich machen das leuchtend pinke Urinale für Frauen. Bei Rock im Park in Nürnberg gibt es diese nach Angaben des Veranstalters in diesem Jahr zum ersten Mal. Bei den Besucherinnen kommen diese gut an - und nicht nur bei ihnen.

"Unglaublich toll", sagt eine 22-Jährige, nachdem sie eins der Urinale benutzt hatte. "Es ist hygienischer als die anderen Toiletten. Man muss sich nicht hinsetzen." Besonders gut gefalle ihr, dass es endlich Pissoirs gebe, die nur für Frauen seien. Für Männer gebe es die ja auch.

Kommt auch bei Männern an

"Ich finde die super", sagt auch eine 25-Jährige. An den klassischen Dixi-Klos müsse man oft lange warten, hier gehe es ganz schnell. "Der Vorteil ist, dass man nur unter Frauen ist", findet eine 42-Jährige. "Was mich ein bisschen ärgert, dass es kein Klopapier gibt."

Damit die Frauen auf den Urinalen noch mehr Privatsphäre haben, hat der Veranstalter um diese Zäune mit zusätzlichem Sichtschutz aufgestellt. Die davor wartenden Männer äußern sich ebenfalls positiv. Er finde die Urinale gut und wichtig, sagt ein 27-Jähriger. Teilweise müssten die Frauen eine halbe Stunde für die Toilette anstehen, und verpassten dabei Teile der Konzerte.