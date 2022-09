Pilot stirbt bei Absturz eines Kleinflugzeugs

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Mittelfranken ist am Samstag der Pilot ums Leben gekommen. Die Maschine war auf einem Feld in der Nähe des Flugplatzes Thalmässing-Waizenhofen (Landkreis Roth) abgestürzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Kurz nach Mittag hatte die Polizei der Notruf eines Passanten erreicht, bei Ankunft der Rettungskräfte war der Pilot aber bereits tot.

10. September 2022 - 16:35 Uhr | dpa

Ein Kleinflugzeug liegt auf einem Feld, davor stehen Feuerwehrleute. © Friedrich/vifogra/dpa

Thalmässing Die Maschine sei wohl nicht auf dem nahe gelegenen Flugplatz, sondern in Oberbayern gestartet, sagte ein Polizeisprecher. Zum Ziel des Flugs und der Identität des Piloten konnte er zunächst keine Angaben machen. Zur Ursache des Absturzes ermitteln nun sowohl die Polizei als auch Experten für Flugunfälle.