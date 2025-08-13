AZ-Plus

Phosphorbombe in Augsburg geborgen

Im Stadtteil Lechhausen wurde Weltkriegsmunition im Lech gefunden. Spezialkräfte bargen sie am Abend.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Polizei rückte an. (Symbolbild)
Die Polizei rückte an. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Augsburg

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen ist eine Phosphorbombe aus dem Lech geborgen worden. Gegen 17.30 Uhr sei die Polizei über den Fund einer möglichen Weltkriegsmunition informiert worden, teilten die Beamten mit. Spezialkräfte hätten die Bombe schließlich am Abend aus dem Fluss geborgen - knapp vier Stunden nach dem Fund. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand den Angaben zufolge nicht. Für die Dauer der Bergungsarbeiten waren der Uferbereich und eine Grünanlage abgesperrt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.