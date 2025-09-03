AZ-Plus

Pferde von Auto erfasst und getötet

Ein Autofahrer fährt am frühen Morgen über eine Landstraße, als zwei Pferde die Fahrbahn kreuzen. Den Zusammenstoß überleben die Tiere nicht.
Für die Bergung der getöteten Pferde und des Autos mit Totalschaden war die Straße nach dem Unfall zeitweise voll gesperrt. (Symbolbild)
Für die Bergung der getöteten Pferde und des Autos mit Totalschaden war die Straße nach dem Unfall zeitweise voll gesperrt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Freystadt

Zwei Pferde sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz getötet worden. Ein 63-Jähriger war Polizeiangaben zufolge am frühen Morgen mit dem Auto auf einer Straße bei Freystadt unterwegs, als die Tiere plötzlich über die Fahrbahn liefen. 

Der Autofahrer konnte nicht mehr anhalten und erfasste die Pferde laut Polizei beinahe ungebremst. Beide starben noch am Unfallort. Der 63-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt. Laut Polizei befinden sich in der Nähe der Straße ein Pferdehof und eine Reitschule. Von wo und wie die Pferde ausgebrochen waren, war den Angaben nach jedoch zunächst unklar.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

