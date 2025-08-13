Peta: Mehrheit gegen Affentötung

Der Tiergarten Nürnberg hat Paviane getötet - weil das Gehege zu klein geworden ist und weltweit niemand bereit war, Tiere aufzunehmen. Laut einer Umfrage findet das eine Mehrheit falsch.

In einer Umfrage sprach sich eine Mehrheit gegen die Tötung von Zootieren aus. (Archivbild)

Nürnberg/Stuttgart

Nach der Tötung von Pavianen im Nürnberger Tiergarten hat sich in einer Umfrage eine Mehrheit gegen solche Maßnahmen ausgesprochen. 69 Prozent der Bevölkerung halte die Tötung der Paviane im Tiergarten Nürnberg für falsch, ergab eine Umfrage des Instituts INSA im Auftrag der Tierrechtsorganisation Peta.

Lediglich 15 Prozent sprechen sich für die Maßnahme aus, teilte Peta mit. Das Institut hatte zwischen dem 8. und 11. August mehr als 2.000 Menschen befragt.

Peta habe das Ergebnis der Umfrage an Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) sowie die Fraktionen im Stadtrat übermittelt. Die Organisation appellierte an die Politik, künftige Tötungen im städtischen Tiergarten durch einen Beschluss im Stadtrat zu untersagen.