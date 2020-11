Peiting: Pflegeheimbewohner sticht auf Pflegerin ein

In Peiting hat ein Pflegeheimbewohner am frühen Mittwochmorgen eine Pflegerin mit einer Schere attackiert und ihr dabei schwere Verletzungen zugefügt.

Peiting - Ein Bewohner eines Pflegeheims in Peiting (Lkr. Weilheim-Schongau) hat am frühen Mittwochmorgen auf eine Pflegerin eingestochen und die 63-Jährige dabei schwer verletzt. Der Ermittlungsrichter erließ noch am Mittwoch einen Unterbringungsbefehl, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte. "Das ist ein Haftbefehl für voraussichtlich schuldunfähige oder vermindert schuldfähige Personen", erläuterte ein Sprecher.

Der 31 Jahre alte Heimbewohner habe die Frau kurz nach Mitternacht völlig unvermittelt mit einer kleinen Schere attackiert. Die Pflegerin kam nach einer Erstversorgung mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen. Der Grund für die Attacke sei unbekannt, erläuterte der Polizeisprecher.